Vaccini nelle aziende e a scuola: come sta per cambiare il piano Figliuolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccini a scuola e nelle aziende: come sta per cambiare il piano Figliuolo In arrivo una svolta per la campagna vaccinale italiana: l’annuncio direttamente dal commissario per l’emergenza Generale Figliuolo. Dopo gli over 65 si parte con i Vaccini per le categorie produttive: verso le somministrazioni nelle aziende; potrebbero essere coinvolte anche le scuole. Sondaggi Tp: pass vaccinale, gli italiani mettono dei paletti Vaccini: dopo gli over 65 si parte con le classi produttive Importante annuncio da parte del Commissario all’emergenza Figliuolo durante la visita al nuovo hub di Roma: dopo aver messo in sicurezza gli over 65, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 3 maggio 2021)sta perilIn arrivo una svolta per la campagna vaccinale italiana: l’annuncio direttamente dal commissario per l’emergenza Generale. Dopo gli over 65 si parte con iper le categorie produttive: verso le somministrazioni; potrebbero essere coinvolte anche le scuole. Sondaggi Tp: pass vaccinale, gli italiani mettono dei paletti: dopo gli over 65 si parte con le classi produttive Importante annuncio da parte del Commissario all’emergenzadurante la visita al nuovo hub di Roma: dopo aver messo in sicurezza gli over 65, ...

La7tv : #la7retweet L’annuncio di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid - Profilo3Marco : RT @Corriere: Figliuolo: vaccini anche nelle scuole, come contro il vaiolo. In arrivo 42 milioni di dosi - gazzettamantova : Vaccini, la promessa di Figliuolo: “Da fine maggio apriamo a tutte le età. Dosi ai giovani nelle scuole” Il commiss… - infoitsalute : Vaccini, la 'maratona' del Lazio: si prosegue per fasce di età, poi dosi per tutti nelle farmacie - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Entro fine maggio si potrebbero fare le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni e il co… -