Vaccini nel mondo Biden si muove In campo i vip | da Harry a J Lo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Eppur siqualcosa nel dibattito su brevetti e produzione deianti-Covid nel. La Casa Bianca – secondo quanto annunciato domenica dal capo di gabinetto Ron Klain – avvierà nel corso di questa settimana colloqui con l’Organizzazione Mondiale del Commercio “su come rendere questipiù ampiamente distribuiti, più ampiamente autorizzati e più ampiamente condivisi”. A occuparsene sarà Katherine Tai, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, che già nelle scorse settimane aveva auspicato uno sforzo da parte dei governi e del settore privato come quello che portò alla liberalizzazione dei farmaci antiretrovirali per il trattamento dell’AIDS. La crisi indiana – definita un “crimine contro l’umanità” dalla scrittrice e attivista Arundhati Roy – ha messo in primo piano la necessità di una ...