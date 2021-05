Vaccini in Toscana: 65-69enni, prenotazioni da mercoledì 5 maggio (cliccare qui) (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva in Toscana la prima finestra per i sessantenni. Da mercoledì mattina 5 maggio, grazie alle 10 mila dosi di vaccino arrivate oggi, chi ha tra 65 e 69 anni potrà infatti prenotarsi sul portale toscano prenotavaccino.sanita.Toscana.it. Lo si potrà fare fino ad esaurimento delle dosi al momento disponibili, dopodiché la finestra si chiuderà L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva inla prima finestra per i sessantenni. Damattina 5, grazie alle 10 mila dosi di vaccino arrivate oggi, chi ha tra 65 e 69 anni potrà infatti prenotarsi sul portale toscano prenotavaccino.sanita..it. Lo si potrà fare fino ad esaurimento delle dosi al momento disponibili, dopodiché la finestra si chiuderà L'articolo proviene da Firenze Post.

