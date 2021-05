Vaccini: in Puglia somministrate 1.357.654 dosi (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 1.357.654 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17) Prosegue senza sosta la campagna vaccinale a Taranto e provincia, dove sono state superate le 186 mila inoculazioni, di cui oltre 137 mila prime dosi e circa 49 mila seconde dosi. Ha avuto un grande successo, sabato 1 e domenica 2 maggio, l’iniziativa di vaccinazioni degli over 60 in modalità drive trough presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto. Nella sola giornata di ieri, sono stati oltre 700 i cittadini convenuti per ricevere la prima dose. Oggi, 3 maggio, così come anche nei prossimi giorni fino a venerdì 7 maggio, tutti gli hub vaccinali della provincia sono aperti mattina e pomeriggio. Questa mattina sono state somministrate complessivamente ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 1.357.654 ledi vaccino anticovidsino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 17) Prosegue senza sosta la campagna vaccinale a Taranto e provincia, dove sono state superate le 186 mila inoculazioni, di cui oltre 137 mila primee circa 49 mila seconde. Ha avuto un grande successo, sabato 1 e domenica 2 maggio, l’iniziativa di vaccinazioni degli over 60 in modalità drive trough presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto. Nella sola giornata di ieri, sono stati oltre 700 i cittadini convenuti per ricevere la prima dose. Oggi, 3 maggio, così come anche nei prossimi giorni fino a venerdì 7 maggio, tutti gli hub vaccinali della provincia sono aperti mattina e pomeriggio. Questa mattina sono statecomplessivamente ...

Corriere : Tornano i turisti: boom di affitti in Sicilia e Puglia (grazie a inglesi e americani già vaccinati) - infoiteconomia : Vaccini anti-Covid in Puglia, somministrate 1.322.017 dosi. In arrivo 124.400 dosi di Astrazeneca, 16.900 di Modern… - elenaricci1491 : A Taranto superate le 186 mila inoculazioni - TarantiniTime : A Taranto superate le 186 mila inoculazioni - Telebari : Vaccini, entro il 2 giugno in Puglia arriveranno 1 milione 100mila dosi anti-Covid - #Bari #Notizie -… -