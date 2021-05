Vaccini, il Generale Figliuolo: “Dopo gli over 65 apriamo a tutte le età” (Di lunedì 3 maggio 2021) Prosegue la campagna vaccinale in Italia Prosegue la campagna vaccinale in Italia per sconfiggere e debellare questa pandemia con cui lottiamo da più di anno. Recentemente è stato finalmente raggiunto l’obiettivo giornaliero, promesso dal Commissario Straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo delle 500.000 vaccinazioni al giorno. Sperando che la cifra si mantenga costante e tutto vada per il meglio ora è tempo di passare alle fasce d’età più giovani. Praticamente ovunque gli ultra 80enni sono stati vaccinati con la categoria che ha raggiunto l’immunità di gregge. Si è così passati agli over 70 e recentemente agli over 65 e in alcune regioni d’Italia anche over 60. All’inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, proprio il Generale Figliuolo, ha detto: “Quando avremo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Prosegue la campagna vaccinale in Italia Prosegue la campagna vaccinale in Italia per sconfiggere e debellare questa pandemia con cui lottiamo da più di anno. Recentemente è stato finalmente raggiunto l’obiettivo giornaliero, promesso dal Commissario Straordinario per l’emergenza Francescodelle 500.000 vaccinazioni al giorno. Sperando che la cifra si mantenga costante e tutto vada per il meglio ora è tempo di passare alle fasce d’età più giovani. Praticamente ovunque gli ultra 80enni sono stati vaccinati con la categoria che ha raggiunto l’immunità di gregge. Si è così passati agli70 e recentemente agli65 e in alcune regioni d’Italia anche60. All’inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, proprio il, ha detto: “Quando avremo ...

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - fattoquotidiano : Vaccini, la corsa della lumaca. Sul Fatto di domani il flop del generale: da primi in Ue a fanalino di coda - carlo_canepa : Ecco tre grafici di @Ruffino_Lorenzo per avere un colpo d'occhio generale sui ritmi recenti delle vaccinazioni in I… - 361_magazine : La promessa sui vaccini #Figliuolo -