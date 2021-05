Vaccini | il balzo della Liguria Maxi-fornitura da 111 mila dosi in arrivo

(Di lunedì 3 maggio 2021) La regione ha chiuso la settimana a 78vaccinazioni. Nei prossimi giorni saranno possibili con prenotazione le visite in Rsa. Toti sui bar: "Va consentito il servizio al banco"

Genova - L'obiettivo delle 91 mila dosi settimanali fissato dal commissario per l'emergenza, il generale Francesco Figluiolo, resta lontano. Tuttavia, il ritmo delle somministrazioni è sostenuto e ha ... La settimana scorsa si è chiusa a 78 mila vaccinazioni. Nei prossimi giorni saranno possibili con prenotazione le visite in Rsa. Toti sui bar: ...