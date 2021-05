Vaccini: dopo gli over 65 via libera a tutte le classi di età (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccini e via libera a tutte le classi di età. La priorità dopo gli over 65 è questa. Ecco cosa ha dichiarato il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo Precede veloce la campagna vaccinale e dopo le classi over 65 si pensa già di aprire i Vaccini a tutte le categorie di età. La priorità è quella di vaccinare tutti e nel più breve tempo possibile. “Dobbiamo premere sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente” spiega all’Ansa Francesco Figliuolo. “Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021)e vialedi età. La prioritàgli65 è questa. Ecco cosa ha dichiarato il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo Precede veloce la campagna vaccinale ele65 si pensa già di aprire ile categorie di età. La priorità è quella di vaccinare tutti e nel più breve tempo possibile. “Dobbiamo premere sulle60, per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente” spiega all’Ansa Francesco Figliuolo. “Quando avremo messo in sicurezza gli65 si può aprire ale ...

