Vaccini, Confindustria Lombardia: aziende chiedono tempi e regole certe (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Per le imprese adesso è fondamentale avere risposte e tempistiche certe sulla possibilità di dare il via ai propri piani vaccinali e assicurare così la salute dei propri collaboratori, guardando al futuro con fiducia. L’industria lombarda è pronta. Ora servono i Vaccini. Oltre 1400 aziende lombarde, a testimonianza dell’importante ruolo sociale che esse svolgono sul territorio, si sono già messe a disposizione per effettuare nelle fabbriche le vaccinazioni dei lavoratori, nel rispetto delle priorità dettate da Governo e Regione. A questo punto, servono decisioni da parte delle istituzioni”. Lo dichiara il Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. Con il Protocollo siglato dal sistema Confindustriale lombardo con Regione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Per le imprese adesso è fondamentale avere risposte estichesulla possibilità di dare il via ai propri piani vaccinali e assicurare così la salute dei propri collaboratori, guardando al futuro con fiducia. L’industria lombarda è pronta. Ora servono i. Oltre 1400lombarde, a testimonianza dell’importante ruolo sociale che esse svolgono sul territorio, si sono già messe a disposizione per effettuare nelle fabbriche le vaccinazioni dei lavoratori, nel rispetto delle priorità dettate da Governo e Regione. A questo punto, servono decisioni da parte delle istituzioni”. Lo dichiara il Presidente diMarco Bonometti. Con il Protocollo siglato dal sistemale lombardo con Regione ...

