Vaccini | all’Ordine di Bergamo tre esposti per tesi “pseudoscientifiche” di medici

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Che i social network siano un mezzo potente, lo sappiamo. Che proprio per questo vadano maneggiati con cura, è altrettanto indubbio. Vale per tutti, soprattutto per coloro che rappresentano un punto di riferimento per le comunità. In tempo di pandemia, vale senz’altro per i. Tant’è che tresono stati depositatideiChirurghi e degli Odontoiatri dinei confronti di altrettanti professionisti del territorio, segnalati per avere sostenutoin materia disu Facebook. “Glisono in fase istruttoria, e quindi tutti da valutare – si limita a commentare il presidente dell’Ordine dei, Guido Marinoni -. Se non verranno archiviati, gli autori ...