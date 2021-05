Vacanza in villaggio, ecco perché gli italiani la scelgono (Di lunedì 3 maggio 2021) Un soggiorno in villaggio è un’esperienza condivisa ma al contempo intima e discreta, è divertimento allo stato puro e un’evasione di pace e benessere. È uno stimolo per le endorfine sperimentando tante attività sportive ma anche un’opportunità per ricaricare le energie spiaggiati sotto un ombrellone o appollaiati sulla sedia del cocktail bar a scegliere un alcolico o un analcolico, sempre con ghiaccio ed ombrellino perché i dettagli fanno la differenza. Soggiornare in villaggio è una certezza anche in cucina perché si sa, noi italiani siamo curiosi ed aperti a nuove esperienze gastronomiche ma andiamo facilmente in astinenza da spaghetto, che nelle loro cucine non manca mai. Gli chef conoscono bene gli appetiti dei loro ospiti, così i concierge l’attenzione alle buone maniere, e gli animatori il senso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Un soggiorno inè un’esperienza condivisa ma al contempo intima e discreta, è divertimento allo stato puro e un’evasione di pace e benessere. È uno stimolo per le endorfine sperimentando tante attività sportive ma anche un’opportunità per ricaricare le energie spiaggiati sotto un ombrellone o appollaiati sulla sedia del cocktail bar a scegliere un alcolico o un analcolico, sempre con ghiaccio ed ombrellinoi dettagli fanno la differenza. Soggiornare inè una certezza anche in cucinasi sa, noisiamo curiosi ed aperti a nuove esperienze gastronomiche ma andiamo facilmente in astinenza da spaghetto, che nelle loro cucine non manca mai. Gli chef conoscono bene gli appetiti dei loro ospiti, così i concierge l’attenzione alle buone maniere, e gli animatori il senso ...

