Usa, stop mascherine all’aperto per chi è vaccinato. (Di lunedì 3 maggio 2021) di Redazione. Negli Stati Uniti stop all’obbligo di indossare mascherine all’aperto per i vaccinati contro il Covid19. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha confermato quanto già anticipato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), nell’aggiornamento delle linee guida anti coronavirus. Grazie ai “progressi straordinari” fatti nella lotta al virus, le persone Leggi su freeskipper (Di lunedì 3 maggio 2021) di Redazione. Negli Stati Unitiall’obbligo di indossareper i vaccinati contro il Covid19. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha confermato quanto già anticipato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), nell’aggiornamento delle linee guida anti coronavirus. Grazie ai “progressi straordinari” fatti nella lotta al virus, le persone

