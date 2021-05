Usa, si ribalta barca con immigrati: 3 morti e 27 feriti (Di lunedì 3 maggio 2021) Tragedia del mare anche negli Usa: 3 morti e almeno 27 feriti nel ribaltamento di una barca nelle acque di San Diego in California (Screenshot Twitter)Non solo il naufragio di un barcone al largo delle coste della Libia, a Zawya per la precisione, in cui hanno perso la vita 11 immigrati che tentavano di attraversare il Mediterraneo per approdare in Italia in cerca di una nuova vita: tre persone sono morte e almeno 27 sono rimaste ferite nel ribaltamento di una barca nelle acque di San Diego in California, Stati Uniti, in quello che gli inquirenti pensano possa essere un trasporto di migranti irregolari. LEGGI ANCHE — > Covid, Figliuolo: “Vaccinare tutte le fasce di età e quelle produttive” “Quando siamo arrivati sul posto la barca ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tragedia del mare anche negli Usa: 3e almeno 27nelmento di unanelle acque di San Diego in California (Screenshot Twitter)Non solo il naufragio di un barcone al largo delle coste della Libia, a Zawya per la precisione, in cui hanno perso la vita 11che tentavano di attraversare il Mediterraneo per approdare in Italia in cerca di una nuova vita: tre persone sono morte e almeno 27 sono rimaste ferite nelmento di unanelle acque di San Diego in California, Stati Uniti, in quello che gli inquirenti pensano possa essere un trasporto di migranti irregolari. LEGGI ANCHE — > Covid, Figliuolo: “Vaccinare tutte le fasce di età e quelle produttive” “Quando siamo arrivati sul posto la...

MediasetTgcom24 : Usa, barcone si ribalta: forse usato per contrabbando migranti #mascherine - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Usa, barcone si ribalta: forse usato per contrabbando migranti #mascherine - TelevideoRai101 : Usa,barca si ribalta: 3 morti,27 feriti - BreakingItalyNe : USA: Imbarcazione sospetta di contrabbando di esseri umani si ribalta al largo della costa di Point Loma a San Dieg… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Usa, barcone si ribalta: forse usato per contrabbando migranti #mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ribalta Usa: barcone si ribalta, sospetto contrabbando migranti E' di due morti e 23 feriti il bilancio dell'imbarcazione che si ribaltata vicino alle coste di San Diego. Lo riportano i media americani che, citando alcune fonti della polizia, non escludono fosse ...

Usa,barca si ribalta: 3 morti,27 feriti 7.00 Usa,barca si ribalta: 3 morti,27 feriti Tre persone sono morte e almeno 27 sono rimaste ferite nel ribaltamento di una barca nelle acqua di San Diego in California in quello che gli inquirenti pensano ...

Usa, barcone si ribalta: due morti e diversi feriti, forse usato per contrabbando migranti TGCOM Usa, si ribalta barca con immigrati: 3 morti e 27 feriti Tragedia del mare anche negli Usa: 3 morti e almeno 27 feriti nel ribaltamento di una barca nelle acque di San Diego in California ...

California, battello che trasportava migranti si ribalta: 3 morti e 27 feriti California, battello che trasportava migranti si ribalta: 3 morti e 27 feriti, il portavoce della USBP Stephenson: "Già 172mila fermi da marzo" ...

E' di due morti e 23 feriti il bilancio dell'imbarcazione che si ribaltata vicino alle coste di San Diego. Lo riportano i media americani che, citando alcune fonti della polizia, non escludono fosse ...7.00,barca si: 3 morti,27 feriti Tre persone sono morte e almeno 27 sono rimaste ferite nel ribaltamento di una barca nelle acqua di San Diego in California in quello che gli inquirenti pensano ...Tragedia del mare anche negli Usa: 3 morti e almeno 27 feriti nel ribaltamento di una barca nelle acque di San Diego in California ...California, battello che trasportava migranti si ribalta: 3 morti e 27 feriti, il portavoce della USBP Stephenson: "Già 172mila fermi da marzo" ...