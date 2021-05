Usa, il messaggio di Biden ai trans: “Vi guardo le spalle” (Di lunedì 3 maggio 2021) Washington, 3 mag – Joe Biden celebra la ricorrenza dei primi cento giorni di mandato con un discorso al Congresso che “rassicura” la comunità Lgbt e, nel caso di specie, i trans. Biden, i 100 giorni di un presidente pro-Lgbt Al fianco di Joe Biden in questa ricorrenza, come d’obbligo, la vicepresidente Kamala Harris e la presidente della Camera Nancy Pelosi. Il presidente Usa ha parlato alla comunità Lgbt statunitense, rivolgendo un messaggio commosso ai trans: “A tutti gli americani transgender che guardano da casa – specialmente ai più giovani che sono così coraggiosi – voglio che voi sappiate che il vostro presidente vi guarda le spalle”. Identità di genere, trans e Equality Act Biden ha poi confermato l’importanza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Washington, 3 mag – Joecelebra la ricorrenza dei primi cento giorni di mandato con un discorso al Congresso che “rassicura” la comunità Lgbt e, nel caso di specie, i, i 100 giorni di un presidente pro-Lgbt Al fianco di Joein questa ricorrenza, come d’obbligo, la vicepresidente Kamala Harris e la presidente della Camera Nancy Pelosi. Il presidente Usa ha parlato alla comunità Lgbt statunitense, rivolgendo uncommosso ai: “A tutti gli americanigender che guardano da casa – specialmente ai più giovani che sono così coraggiosi – voglio che voi sappiate che il vostro presidente vi guarda le”. Identità di genere,e Equality Actha poi confermato l’importanza ...

