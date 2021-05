Uomini e Donne, anticipazioni: Samantha Curcio ha scelto (Di lunedì 3 maggio 2021) Le anticipazioni riferite da Il Vicolo delle News affermano che Samantha Curcio ha fatto la sua scelta durante la registrazione avvenuta nella giornata di ieri. La tronista ha infatti deciso con chi continuare la relazione fuori da Uomini e Donne. Samantha ha scelto Alessio Ceniccola preferendolo all'altro corteggiatore Bohdan Beyba. anticipazioni Uomini e Donne: Alessio è la scelta di Samantha Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una scelta avvenuta in maniera particolare. Samantha si è presentata in studio vestita di rosso corallo con un abito lungo fino al ginocchio davanti e con un lungo velo dietro. Una volta accomodata ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Leriferite da Il Vicolo delle News affermano cheha fatto la sua scelta durante la registrazione avvenuta nella giornata di ieri. La tronista ha infatti deciso con chi continuare la relazione fuori dahaAlessio Ceniccola preferendolo all'altro corteggiatore Bohdan Beyba.: Alessio è la scelta diLediparlano di una scelta avvenuta in maniera particolare.si è presentata in studio vestita di rosso corallo con un abito lungo fino al ginocchio davanti e con un lungo velo dietro. Una volta accomodata ...

