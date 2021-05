Unieuro nomina Marco Pacini direttore finanziario

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –annuncia ladia Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, a far data dal 1° giugno 2021. Proveniente da Fiera Milano, dove riveste il ruolo di Chief Financial & Operating Officer, nel corso della sua carrieraha acquisito una pluriennale esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e con esposizione internazionale nel Gruppo FCA. Nel nuovo ruolo, il top manager riporterà direttamente al CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’intera area Finance di, comprendente Amministrazione & Controllo, Finanza, Legale, Corporate Development e Investor ...

Ultime Notizie dalla rete : Unieuro nomina

Agenzia askanews

annuncia ladi Marco Pacini a Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, a far data dal 1° giugno 2021. Proveniente da ...... Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020;...e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021- CDA: ...(Teleborsa) – Unieuro annuncia la nomina di Marco Pacini a Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, a far data dal 1° ...Nell’Assemblea Generale Aires tenuta oggi, confermato Andrea Scozzoli (Unieuro) come Presidente e Emanuele Cosimelli (Mediaworld), come Vice Presidente. L’ingresso di ...