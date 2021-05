Undici paesi frenano l' Ue sociale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 maggio 2021) E' l'appuntamento più importante del semestre di presidenza del Portogallo dell'Unione Europea. Venerdì 7 e sabato 8 maggio i capi di stato e di governo dei 27 si ritroveranno a Porto per il Summite un vertice informale. "Abbiamo bisogno di un impegno comune per rendere il Pilastro europeo dei diritti sociali una realtà", aveva detto il premier portoghese, Antonio Costa, in gennaio: "la dimensionedell'Ue è assolutamente chiave per assicurare che la doppia transizione di cui le nostre società hanno bisogno (climatica e digitale) siano eque e inclusive, non lasciando nessuno indietro". La crisi del Covid-19 ha dato nuovo impeto all'idea dell'Europa. Misure di sostegno pubblico straordinario a imprese e lavoratori, necessità per i governi di gestire l'uscita dagli aiuti senza innescare un'ondata di fallimenti e ...