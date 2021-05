Una Vita e Daydreamer, anticipazioni puntate di martedì 4 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Continuano le intriganti storyline di Una Vita e Daydreamer, in onda su Canale 5 rispettivamente alle ore 14,10 e alle ore ore 16,40 circa. Ad Acacias, Emilio si ritroverà di fronte ad una scena inquietante che lo destabilizzerà completamente, mentre gli appassionati della soap opera turca assisteranno ad un confronto tra Aziz e Can che verrà ascoltato da Sanem spezzandole il cuore. Vediamo nel dettaglio cosa raccontano le anticipazioni. Una Vita, trama puntata martedì 4 maggio: la sconcertante scoperta di Emilio La trama di Una Vita di martedì 4 maggio sottolinea che Santiago farà vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la giovane lo solleciterà a confessarle finalmente la sua vera identità. Mister Golden, intanto, spiegherà ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Continuano le intriganti storyline di Una, in onda su Canale 5 rispettivamente alle ore 14,10 e alle ore ore 16,40 circa. Ad Acacias, Emilio si ritroverà di fronte ad una scena inquietante che lo destabilizzerà completamente, mentre gli appassionati della soap opera turca assisteranno ad un confronto tra Aziz e Can che verrà ascoltato da Sanem spezzandole il cuore. Vediamo nel dettaglio cosa raccontano le. Una, trama puntata: la sconcertante scoperta di Emilio La trama di Unadisottolinea che Santiago farà vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la giovane lo solleciterà a confessarle finalmente la sua vera identità. Mister Golden, intanto, spiegherà ...

