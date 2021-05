Una Vita, cosa andrà in onda al suo posto? Il palinsesto spagnolo (Di lunedì 3 maggio 2021) In Spagna, martedì 4 maggio, chiude definitivamente i battenti Una Vita. Dopo sei lunghi anni di riprese, di emozionanti amori e sanguinosi omicidi, calerà il sipario sugli iconici abitanti di Acacias 38 che hanno sempre tenuto compagnia i loro fedeli spettatori nei pomeriggi. In Italia occorrerà ancora un altro anno prima di assistere al gran finale, ma gli occhi sono comunque puntati sulla terra di origine della soap che potrebbe anche mettere a punto una nuova trasmissione. Ecco come sarà il palinsesto spagnolo dopo Una Vita Consultando i portali iberici di La 1 (canale spagnolo in cui va in onda Una Vita), si evince che ad arricchire i pomeriggi orfani della soap opera sarà un palinsesto del tutto nuovo e con i più disparati programmi già noti al ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) In Spagna, martedì 4 maggio, chiude definitivamente i battenti Una. Dopo sei lunghi anni di riprese, di emozionanti amori e sanguinosi omicidi, calerà il sipario sugli iconici abitanti di Acacias 38 che hanno sempre tenuto compagnia i loro fedeli spettatori nei pomeriggi. In Italia occorrerà ancora un altro anno prima di assistere al gran finale, ma gli occhi sono comunque puntati sulla terra di origine della soap che potrebbe anche mettere a punto una nuova trasmissione. Ecco come sarà ildopo UnaConsultando i portali iberici di La 1 (canalein cui va inUna), si evince che ad arricchire i pomeriggi orfani della soap opera sarà undel tutto nuovo e con i più disparati programmi già noti al ...

