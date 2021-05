UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) anticipazioni puntata 1165 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021: Santiago fa vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la Sampaio insiste: vuole assolutamente sapere chi sia lui veramente. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2021 Mister Golden spiega a José Miguel che per lui va bene aspettare che sua moglie stia meglio. Bellita sembra intanto migliorare e, quando Margarita sta per versarle altro veleno nel tè, Emilio la vede e rimane turbato. Servante cerca ancora di cavare il dente a Marcelina, ma l’iniziativa non ha successo. Felipe rientra dal tribunale e appare della propria deposizione: Andrade pare avere i giorni contati. Ursula, in convento, scrive strane ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021)1165 di Unadi4 e: Santiago fa vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la Sampaio insiste: vuole assolutamente sapere chi sia lui veramente. Leggi anche: UNAdal 10 al 16Mister Golden spiega a José Miguel che per lui va bene aspettare che sua moglie stia meglio. Bellita sembra intanto migliorare e, quando Margarita sta per versarle altro veleno nel tè, Emilio la vede e rimane turbato. Servante cerca ancora di cavare il dente a Marcelina, ma l’iniziativa non ha successo. Felipe rientra dal tribunale e appare della propria deposizione: Andrade pare avere i giorni contati. Ursula, in convento, scrive strane ...

