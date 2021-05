UNA VITA, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 10 a sabato 16 maggio 2021: È la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a passare la serata con i propri cari. Israel dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei e, nonostante la rabbia, la ragazza non lo allontana. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 1 e lunedì 3 maggio 2021 Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che aspetta possa non essere Felipe, ma il presunto Santiago. Servante convince Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa. Le analisi confermano che Margarita ha somministrato un potente veleno a Bellita, ma l’ignara donna chiede alla famiglia di rintracciare l’amica per ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021)e trame settimanali telenovela Unada lunedì 10 a sabato 16: È la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a passare la serata con i propri cari. Israel dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei e, nonostante la rabbia, la ragazza non lo allontana. Leggi anche: UNApuntata di sabato 1 e lunedì 3Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che aspetta possa non essere Felipe, ma il presunto Santiago. Servante convince Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa. Le analisi confermano che Margarita ha somministrato un potente veleno a Bellita, ma l’ignara donna chiede alla famiglia di rintracciare l’amica per ...

