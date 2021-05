Una vita, anticipazioni 3 maggio: una terribile accusa (Di lunedì 3 maggio 2021) Marcia non vorrà più vivere nella menzogna e per tale motivo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 3 maggio, una volta avuta la certezza che Santiago non è chi dice di essere, lo accuserà apertamente di essere un impostore. Nel frattempo, Andrade manderà il suo avvocato Velasco a minacciare Genoveva che secondo lui non si sta impegnando per sabotare il processo. L'avvocato, la metterà in guardia, ma lei non si farà intimorire dalle velate minacce del legale. Una vita, anticipazioni 3 maggio: Andrade manda Velasco a minacciare Genoveva Andrade in carcere per i suoi traffici illeciti ed in attesa del processo, dopo il tentativo fallito di uccidere Felipe, temerà di non riuscire a farla franca e così prenderà una decisione importante. L'uomo, come ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Marcia non vorrà più vivere nella menzogna e per tale motivo, come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 3, una volta avuta la certezza che Santiago non è chi dice di essere, lo accuserà apertamente di essere un impostore. Nel frattempo, Andrade manderà il suo avvocato Velasco a minacciare Genoveva che secondo lui non si sta impegnando per sabotare il processo. L'avvocato, la metterà in guardia, ma lei non si farà intimorire dalle velate minacce del legale. Una: Andrade manda Velasco a minacciare Genoveva Andrade in carcere per i suoi traffici illeciti ed in attesa del processo, dopo il tentativo fallito di uccidere Felipe, temerà di non riuscire a farla franca e così prenderà una decisione importante. L'uomo, come ...

