«Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre» scrive la campionessa azzurra su Instagram (Di lunedì 3 maggio 2021) Bebe Vio, tra selfie, ori e grandi imprese sportive guarda le foto Aveva detto di credere nel vaccino come unica arma per uscire dalla pandemia. Ora Bebe Vio mostra orgogliosa sui social le immagini dell’iniezione del siero. La campionessa, infatti, ha aderito alla campagna per gli atleti olimpici e paralimpici che andranno a Tokyo in estate. E su Instagram lancia il suo appello. X Leggi anche › Vaccino Covid-19: che novità ci sono? Le risposte della Fondazione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Bebe Vio, tra selfie, ori e grandi imprese sportive guarda le foto Aveva detto di credere nel vaccino come unica arma per uscire dpandemia. Ora Bebe Vio mostra orgogliosa sui social le immagini dell’iniezione del siero. La, infatti, ha aderitocampagna per gli atleti olimpici e paralimpici che andranno a Tokyo in estate. E sulancia il suo appello. X Leggi anche › Vaccino Covid-19: che novità ci sono? Le risposte della Fondazione ...

VioBebe : Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre ????? #IoMiVaccino #COVID19 #VaccinationCovid #VacciniCovid - toyota_italia : Inizia una nuova era. Ecco GR010 Hybrid Hypercar, vettura con cui il #ToyotaGazooRacing debutterà il 1^ maggio nell… - iwabokuwife : @AkiWeebb Ti capisco, io dovevo andare a Montecarlo e mi è saltato tutto ??, più avevo un concerto con due amici, un… - alenicotra83 : RT @princvesa: Sono convinta che essere interisti sia uno stile di vita, prima che una fede calcistica. Tifare Inter significa non mollare… - DaniloBatresi : RT @princvesa: Sono convinta che essere interisti sia uno stile di vita, prima che una fede calcistica. Tifare Inter significa non mollare… -