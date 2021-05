Un posto al sole anticipazioni: Sasà si strugge d’amore, Guido e Mariella stanchi di lui! (Di lunedì 3 maggio 2021) Le vicende dei Cantieri e le storie di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) tengono banco a Un posto al sole sul versante più drammatico, mentre ultimamente le trame più “leggere” vedono al centro della scena la giovane Speranza Altieri (Mariasole Di Maio), che come avete visto ha una tale carica di fascino da “soggiogare” più di un personaggio della soap. Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: FERRI vs ABBATE, la guerra continua! In tutto questo, però, stanno ora per reinserirsi le pene d’amore di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Tra Sasà e Bruno Sarti (Giovanni Caso) – come sapete – la relazione sembra essere terminata dopo la lite a cui abbiamo assistito non troppo tempo fa, ma il simpatico vigile ha preso male l’intera questione e in ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021) Le vicende dei Cantieri e le storie di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) tengono banco a Unalsul versante più drammatico, mentre ultimamente le trame più “leggere” vedono al centro della scena la giovane Speranza Altieri (MariaDi Maio), che come avete visto ha una tale carica di fascino da “soggiogare” più di un personaggio della soap. Leggi anche: Unal: FERRI vs ABBATE, la guerra continua! In tutto questo, però, stanno ora per reinserirsi le penedi Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Trae Bruno Sarti (Giovanni Caso) – come sapete – la relazione sembra essere terminata dopo la lite a cui abbiamo assistito non troppo tempo fa, ma il simpatico vigile ha preso male l’intera questione e in ...

