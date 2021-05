“Un giorno all’improvviso” scatena una guerra giudiziaria tra colossi della musica (Di lunedì 3 maggio 2021) “Un giorno all’improvviso” si scatenò una guerra giudiziaria tra colossi della musica, per un coro da stadio. Che non è solo un coro, a Napoli. E’ il canto – da molti ripudiato – della stagione Sarri/Higuain. L’Huffington post racconta che ora il ritornello è al centro di una battaglia per i diritti che coinvolge dei veri giganti dell’industria musicale: Sony Music Publishing e Universal Music Publishing Ricordi. “L’inno – scrive L’Huffington – ha pochi anni di vita ma è diventato popolare anche oltre i confini italiani, tradotto in spagnolo per i supporter del Barcellona e intonato in inglese dai tifosi del Liverpool per esaltare i propri giocatori. Non basta: è stato utilizzato come titolo e tema conduttore del film presentato a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) “Un” si scatenò unatra, per un coro da stadio. Che non è solo un coro, a Napoli. E’ il canto – da molti ripudiato –stagione Sarri/Higuain. L’Huffington post racconta che ora il ritornello è al centro di una battaglia per i diritti che coinvolge dei veri giganti dell’industriale: Sony Music Publishing e Universal Music Publishing Ricordi. “L’inno – scrive L’Huffington – ha pochi anni di vita ma è diventato popolare anche oltre i confini italiani, tradotto in spagnolo per i supporter del Barcellona e intonato in inglese dai tifosi del Liverpool per esaltare i propri giocatori. Non basta: è stato utilizzato come titolo e tema conduttore del film presentato a ...

napolista : 'Un giorno all'improvviso' scatena una guerra giudiziaria tra colossi della musica Il coro della stagione di Sarri… - agustsinterlude : Oggi è il mio giorno fortunato perché sono andata in posta, avevo il n 87 e stavano ancora dal 74. Arriva un signor… - ArtistofBeasts : @giorgeliot @ego_sono @giudiiiiiiiii @Pinzie @moonlightxvale E spieghiamo a sta gente che il genere non si definisc… - VickyM_83 : Ok prima o poi guariro' ma non è oggi quel giorno, quindi poco importa se mentre cucino all'improvviso nella mia me… - Amaaaaanu : Quando vi cancellate dal Twitter all’improvviso “PER COLPA DEGLI ALTRI” un po’ il sospetto mi passa per la mente. S… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno all’improvviso "Un giorno all'improvviso" scatena una guerra giudiziaria tra colossi della musica - ilNapolista IlNapolista