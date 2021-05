Ultime Notizie Serie A: condannato il medico di Astori, tutti celebrano l’Inter – VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.05 – Festeggiamenti Inter, Fontana: «Mi auguro non ci sia un aumento dei contagi» – Il Sindaco di Milano Attilio Fontana ha commentato i festeggiamenti e gli assembrati che si sono verificati per la vittoria dello scudetto dell’Inter. Le parole Ore 13.40 – Inter, regalo di Conte alla squadra: altri due giorni di riposo – Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte ha concesso alla squadra altri due giorni di riposo. Ore 13.15 – Zanetti su Instagram: «Una nuova meravigliosa pagina di storia» – Anche l’ex capitano Javier Zanetti ha commentato il trionfo nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Il post su Instagram Ore 12.40 – Torino Parma, i convocati di Nicola: out ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.05 – Festeggiamenti Inter, Fontana: «Mi auguro non ci sia un aumento dei contagi» – Il Sindaco di Milano Attilio Fontana ha commentato i festeggiamenti e gli assembrati che si sono verificati per la vittoria dello scudetto del. Le parole Ore 13.40 – Inter, regalo di Conte alla squadra: altri due giorni di riposo – Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte ha concesso alla squadra altri due giorni di riposo. Ore 13.15 – Zanetti su Instagram: «Una nuova meravigliosa pagina di storia» – Anche l’ex capitano Javier Zanetti ha commentato il trionfo nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Il post su Instagram Ore 12.40 – Torino Parma, i convocati di Nicola: out ...

