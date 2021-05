Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale 3 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’Italia ha registrato ieri numero più basso di decessi per covid gli ultimi sette mesi 144 risale invece il tasso di positività Nazionale al 5,8% da oggi Val d’Aosta rossa e arancione con Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni restano Gialle dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà tutte le classi d’età in particolare quelle produttive e agli studenti l’annuncio di figliuolo i sindacati attendono oggi la convocazione di draghi per un tavolo sul PNR da tenersi in settimana all’attenzione di CGIL CISL e UIL e puntate in particolare sul blocco degli eventi sulla riforma degli ammortizzatori sociali una tantum da €2400 per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo potrebbe arrivare intanto col nuovo decreto imprese decreto sostegno oggi in ...