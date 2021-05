(Di lunedì 3 maggio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ ora dil’industria europea dele di riaccendere le amicizie transfrontaliere in sicurezza. Ci proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da paesi con una buona situazione di salute. Ma se emergonodobbiamo agire rapidamente: proponiamo un meccanismo di emergenza dell’UE per frenare gli arrivi”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi prende la parola all'Europarlamento: 'Quanto bugie dobbiamo ascoltare?' Europa e Von der Leyen sbri… - gennaromigliore : Prendetevi qualche minuto per ascoltare le parole della presidente Ursula Von der Leyen. Una lezione straordinaria… - HuffPostItalia : Von der Leyen scrive ai leader Ue: 'Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa' - NickIannello64 : RT @RaiNews: Von der Leyen: è tempo di rilanciare il turismo nell'Ue - Tele_Nicosia : Ue, Von der Leyen “Rilanciare turismo ma attenzione a varianti Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Cosi' la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, su Twitter. - Dato il progresso della campagna vaccinale in Europa e gli sviluppi della situazione epidemiologica nel mondo, la ..."È ora di rilanciare il turismo nella Ue" ha dichiarato anche la presidente della commissione UrsulaLeyen. La nota diffusa oggi dalla Commissione propone anche di modificare la soglia dei ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ ora di rilanciare l’industria europea del turismo e di riaccendere le amicizie transfrontaliere in sicurezza. Ci proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori v ..."È tempo di rilanciare l'industria del turismo e di riavviare le amicizie frontaliere in sicurezza. Proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buo ...