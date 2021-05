Udinese-Bologna | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sabato 8 maggio alle 15.00 si giocherà la sfida. Valida per la 36esima giornata di Serie A la sfida si giocherà presso lo Stadio Dacia Arena a Udine. Le due squadre si trovano attualmente a pari merito con 39 punti in 11 posizione in classifica. L’è reduce dalla sconfitta contro la Juventus mentre ilarriva dal pareggio con la Fiorentina: come si presentano le due squadre? L’a quota 39 punti si trova in 11 posizione. Dopo la sconfitta in casa per 1:2 contro la Juventus dovrà cerare di dare il massimo per scollarsi dale cercare di scavalcare il Verona. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato 3 sconfitte e 2 vittorie. Ilanch’esso a quota 39 a pari merito ...