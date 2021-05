Udine Il rugbista Riccardo Franzin ucciso da un’auto | il 14 maggio avrebbe compiuto 14 anni

(Di lunedì 3 maggio 2021), 16di Pagnacco (), è morto per le ferite riportate in un investimento stradale accaduto in via delle Ferriere, astava attraversando la strada quando è stato investito dada una Smart, che lo ha scaraventato ad alcuni metri di distanza.è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri che hanno avviato un’indagine. Al momento dell’incidente stava piovendo a dirotto.era un. Giocava con la squadra di Pasian di Prato. Il ragazzo non ce l’ha fatta a resistere alle gravi ferite rimediate dopo essere stato investito dalla ...

