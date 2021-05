Ubaldo Righetti ricoverato, il tifo dei romanisti: 'Tieni duro, siamo tutti con te' (Di lunedì 3 maggio 2021) Ubaldo Righetti è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma da questo pomeriggio per un infarto e i tifosi della Roma si sono subito mobiltati per l'ex difensore che in maglia giallorossa ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021)all'ospedale Sant'Andrea di Roma da questo pomeriggio per un infarto e isi della Roma si sono subito mobiltati per l'ex difensore che in maglia giallorossa ha ...

GoalItalia : Malore mentre giocava a padel: paura per Righetti, ma non sarebbe in pericolo di vita ?? - sissicirce12 : RT @Corriere: L’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti colpito da infarto mentre gioca a padel: è ... - junews24com : Ubaldo Righetti in terapia intensiva: ha avuto un infarto. Le condizioni - - betman : Domani mi piacerebbe svegliarmi e leggere che Ubaldo Righetti sta bene, è fuori pericolo è che presto tornerà a casa. - Lucavad72 : RT @CalcioPillole: Roma, apprensione per Ubaldo Righetti. E’ ricoverato in ospedale -