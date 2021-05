Ubaldo Righetti colto da infarto: l’ex Roma in ospedale. Le sue condizioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Ansia per l’ex difensore della Roma campione d’Italia 1983 Ubaldo Righetti: è stato colpito da infarto. Ecco le sue condizioni Ubaldo Righetti è stato colpito da infarto. l’ex difensore della Roma campione d’Italia nel 1983 stava giocando una partita a padel ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, scrive Il Mattino. l’ex difensore è stato commentatote tv per Rai Sport ed ultimamente ha stretto una collaborazione con Roma TV. Intanto alcuni tifosi giallorossi hanno espresso la loro vicinanza per l’ex difensore con striscioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Ansia perdifensore dellacampione d’Italia 1983: è stato colpito da. Ecco le sueè stato colpito dadifensore dellacampione d’Italia nel 1983 stava giocando una partita a padel ed è stato trasportato d’urgenza all’Sant’Andrea di. Le suesono costantemente monitorate, scrive Il Mattino.difensore è stato commentatote tv per Rai Sport ed ultimamente ha stretto una collaborazione conTV. Intanto alcuni tifosi giallorossi hanno espresso la loro vicinanza perdifensore con striscioni ...

