Twilight Of The Dead, in lavorazione il film di George A. Romero (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima di morire di cancro, il 16 luglio 2017, George A. Romero stava lavorando a 'Twilight Of The Dead' , cioè il film che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto rappresentare il proprio timbro finale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima di morire di cancro, il 16 luglio 2017,A.stava lavorando a 'Of The' , cioè ilche nelle sue intenzioni avrebbe dovuto rappresentare il proprio timbro finale ...

Screenweek : La saga degli Zombie di Romero proseguirà con #TwilightoftheDead Prime di morire #GeorgeRomero aveva in mente un al… - Kiarachanel88 : RT @BestMovieItalia: Twilight of the Dead, l'ultimo zombie movie di George Romero si farà! Ecco i dettagli - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight of the Dead, l’ultimo zombie movie di George Romero si farà! Ecco i dettagli… - BestMovieItalia : Twilight of the Dead, l'ultimo zombie movie di George Romero si farà! Ecco i dettagli - - Voto10 : The Twilight of the Dead: l?ultima opera di George Romero diventerà realtà -