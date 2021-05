Turismo, Enit lancia Visit Italy web radio per il rilancio del Paese (Di lunedì 3 maggio 2021) Nell’Italia che prova a far ripartire la stagione turistica dopo 14 mesi di pandemia c’è una novità targata Ente Turismo: nasce "Visit Italy web radio", la prima radio internazionale per la promozione e il rilancio del Turismo italiano. Tutti i giorni notiziari turistici in lingua da 23 Paesi nel mondo, approfondimenti e personaggi noti a livello nazionale e internazionale. E quest'anno, per partire forte, sarà la web radio Ufficiale del Giro D'Italia - GiroE 2021, dall'8 al 30 maggio. Realizzata e gestita da Enit, Ente Nazionale del Turismo, la nuova radio promuoverà il Turismo italiano nel mondo attraverso l’intrattenimento musicale. Notiziari multilingua, dirette live con ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Nell’Italia che prova a far ripartire la stagione turistica dopo 14 mesi di pandemia c’è una novità targata Ente: nasce "web", la primainternazionale per la promozione e ildelitaliano. Tutti i giorni notiziari turistici in lingua da 23 Paesi nel mondo, approfondimenti e personaggi noti a livello nazionale e internazionale. E quest'anno, per partire forte, sarà la webUfficiale del Giro D'Italia - GiroE 2021, dall'8 al 30 maggio. Realizzata e gestita da, Ente Nazionale del, la nuovapromuoverà ilitaliano nel mondo attraverso l’intrattenimento musicale. Notiziari multilingua, dirette live con ...

