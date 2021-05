Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Ternovoi e Daley incantano nelle semifinali dalla piattaforma 10m, senza azzurri (Di lunedì 3 maggio 2021) Terza giornata della Coppa del Mondo di Tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella seconda semifinale prevista, quella della piattaforma 10 uomini (dopo quella dal trampolino 3m singolo donne) abbiamo assistito a una sfida davvero interessante, soprattutto tra il russo Ternovoi, il campionissimo britannico Thomas Daley e il canadese Zsombor-Murray. Niente italiani in gara, come del resto anche dai tre metri femminili, un vero peccato: Verzotto e Larsen sono stati eliminati nei preliminari. Sei serie di Tuffi, con tutti i gruppi compresi: avanti, indietro, rovesciato, ritornato, con avvitamenti e con partenza dalla verticale. Già ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Terza giornata delladeldialAcquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella seconda semifinale prevista, quella della10 uomini (dopo quella dal trampolino 3m singolo donne) abbiamo assistito a una sfida davvero interessante, soprattutto tra il russo, il campionissimo britannico Thomase il canadese Zsombor-Murray. Niente italiani in gara, come del resto anche dai tre metri femminili, un vero peccato: Verzotto e Larsen sono stati eliminati nei preliminari. Sei serie di, con tutti i gruppi compresi: avanti, indietro, rovesciato, ritornato, con avvitamenti e con partenzaverticale. Già ...

