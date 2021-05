Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Bertocchi e Pellacani non accedono alla semifinale del trampolino 3m. Giochi sfumati? (Di lunedì 3 maggio 2021) Arrivano notizie da Tokyo (Giappone) dove è in corso la Coppa del Mondo 2021 di Tuffi. Nell’Aquatics Centre della capitale nipponica si è disputata nella nottata italiana la fase preliminare della gara femminile dal trampolino 3 metri: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani le azzurre presenti. Ebbene, le due ragazze del Bel Paese, che avevano ottenuto la qualificazione olimpica nel syncro (trampolino 3m), non si sono ripetute quest’oggi non essendo entrate nella top-18 qualificante per i Giochi. Da capire, a questo punto, sei i 7 slot rimanenti potranno essere a disposizione o meno delle nostre portacolori e ciò dipenderà dalle iscrizioni degli atleti di altri Paesi già qualificati. Una prestazione, oggettivamente, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Arrivano notizie da(Giappone) dove è in corso ladeldi. Nell’Aquatics Centre della capitale nipponica si è disputata nella nottata italiana la fase preliminare della gara femminile dal3 metri: Elenae Chiarale azzurre presenti. Ebbene, le due ragazze del Bel Paese, che avevano ottenuto la qualificazione olimpica nel syncro (3m), non si sono ripetute quest’oggi non essendo entrate nella top-18 qualificante per i. Da capire, a questo punto, sei i 7 slot rimanenti potranno essere a disposizione o meno delle nostre portacolori e ciò dipenderà dalle iscrizioni degli atleti di altri Paesi già qualificati. Una prestazione, oggettivamente, ...

OA_Sport : #TUFFI Bertocchi e Pellacani non accedono alla semifinale del trampolino 3m, ma conquistano il pass olimpico! - CorneliaHale94 : #Tuffi su #RaiSport Ore 09.30 Coppa del Mondo - 3a giornata: Semifinali Trampolino 3 m Femminile Ore 11.30 Coppa d… - RilkeRainer : RT @Coninews: CHE GARAAAAAA! ?? In Coppa del Mondo a Tokyo Giovanni #Tocci e Lorenzo #Marsaglia chiudono quinti nel sincro 3 metri e otteng… - LinkaTv : E' iniziato Tuffi: Coppa del Mondo 2021 2a su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - GiovanniTocci : RT @Coninews: CHE GARAAAAAA! ?? In Coppa del Mondo a Tokyo Giovanni #Tocci e Lorenzo #Marsaglia chiudono quinti nel sincro 3 metri e otteng… -