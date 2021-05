Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Andreas Larsen e Maicol Verzotto out nei preliminari dai 10m (Di lunedì 3 maggio 2021) Una giornata non positiva per i colori azzurri quella di Tokyo, sede della Coppa del Mondo 2021 di Tuffi. Dopo le eliminatorie della gara dal trampolino 3m femminile, è andata in scena la prova maschile dalla piattaforma. preliminari lunghissimi ed estenuanti, tenuto conto dei ben 45 atleti presenti. Ebbene, niente da fare per Andreas Larsen e Maicol Verzotto in casa Italia e pass per le semifinali (qualificante automaticamente per le Olimpiadi di Tokyo) non centrato. Larsen ha visto sfumare per 12 punti la qualificazione al penultimo. Buon il quadruplo e mezzo da 70.30, non altrettanto il triplo e mezzo ritornato e il triplo, il triplo e mezzo rovesciato e indietro con cui l’azzurro ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Una giornata non positiva per i colori azzurri quella di, sede delladeldi. Dopo le eliminatorie della gara dal trampolino 3m femminile, è andata in scena la prova maschile dalla piattaforma.lunghissimi ed estenuanti, tenuto conto dei ben 45 atleti presenti. Ebbene, niente da fare perin casa Italia e pass per le semifinali (qualificante automaticamente per le Olimpiadi di) non centrato.ha visto sfumare per 12 punti la qualificazione al penultimo. Buon il quadruplo e mezzo da 70.30, non altrettanto il triplo e mezzo ritornato e il triplo, il triplo e mezzo rovesciato e indietro con cui l’azzurro ...

