Truffa della telefonata con aumento del costo del piano tariffario

Attenzione alla nuova Truffa del finto aumento del piano tariffario della vostra utenza di telefonia, nella quale fantomatici operatori minacciano di inserire chi non vuole aderire all'offerta in una presunta lista di contatto da parte di altre compagnie facendo intendere che vi è anche la possibilità di perdere il proprio numero di telefono se si manifesta un diniego. In pratica una sorta di out out per ottenere dati personali e bancari. Infatti se una persona ci casca, l'operatore Truffatore per ottenere i soldi del finto aumento chiederà di avere i dati personali e bancari per effettuare la transazione, quando in realtà i dati richiesti saranno utilizzati per il vero fine, ovvero quello di sottrarre soldi dal conto del malcapitato. Nessuna compagnia telefonica può ...

Nuova truffa su WhatsApp: attenti anche ai messaggi ricevuti dai vostri amici Il messaggio arriva dall'account di un vostro vero contatto WhatsApp e dunque la truffa è ancora più insidiosa. Nel testo il finto amico chiede con tono informale un ipotetico ...i dati della propria ...

