Trieste Half Marathon, vince il bergamasco Michele Palamini (Di lunedì 3 maggio 2021) La pioggia non ha rallentato la corsa di Michele Palamini che, in riva al Mar Adriatico, è tornato ad imporsi nella mezza maratona. Il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha vinto la venticinquesima edizione della Trieste Half Marathon precedendo di pochi metri il favorito Said El Otmani. Dopo aver svolto una gara di testa in compagnia del coetaneo in forza all’Esercito e al marocchino Hicham Boufars (ASD International Security), il 29enne di Parre ha allungato nei pressi della linea del traguardo terminando le proprie fatiche in 1h04’37”. “Mi sentivo bene, accanto a me avevo runner molto forti e non mi aspettavo di vincere. Siamo partiti in gruppo e solo alla fine ci siamo sfilacciati rimanendo in tre, poi negli ultimi metri ce la siamo giocata io e Said – ha spiegato nel ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) La pioggia non ha rallentato la corsa diche, in riva al Mar Adriatico, è tornato ad imporsi nella mezza maratona. Il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha vinto la venticinquesima edizione dellaprecedendo di pochi metri il favorito Said El Otmani. Dopo aver svolto una gara di testa in compagnia del coetaneo in forza all’Esercito e al marocchino Hicham Boufars (ASD International Security), il 29enne di Parre ha allungato nei pressi della linea del traguardo terminando le proprie fatiche in 1h04’37”. “Mi sentivo bene, accanto a me avevo runner molto forti e non mi aspettavo dire. Siamo partiti in gruppo e solo alla fine ci siamo sfilacciati rimanendo in tre, poi negli ultimi metri ce la siamo giocata io e Said – ha spiegato nel ...

