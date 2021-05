Trasporti Napoli: via la somministrazione del vaccino a dipendenti Eav (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico. Si è partiti dai dipendenti di Eav ultra 50enni, per poi aprire, seguendo le fasce di età, ai dipendenti di tutto il comparto. L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. È una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”. Sono state queste con cui l’Eav ha comunicato l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid ai suoi dipendenti, configurandosi di fatto come la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico. Si è partiti daidi Eav ultra 50enni, per poi aprire, seguendo le fasce di età, aidi tutto il comparto. L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. È una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”. Sono state queste con cui l’Eav ha comunicato l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid ai suoi, configurandosi di fatto come la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

