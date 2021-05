“Trasformare la mensa scolastica in servizio pubblico universale e gratuito” | la proposta di Cittadinanzattiva

Leggi su consumatore

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le mense scolastiche prevedono un costo che varia da regione a regione.fornisce i dati di quelle più care. La Costituzione stabilisce il diritto all’istruzione. Ma nel sistema scolastico italiano, prendendo come riferimento la scuola primaria, le spese che le famiglie devono sostenere per mandare i figli a scuola non sono così esigue. I L'articolo proviene da Consumatore.com.