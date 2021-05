“Trans negli sport femminili? E’ ingiusto”. Il trans Caitlyn Jenner fa impazzire gli Lgbt (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag — Non è esagerato definire Caitlyn Jenner un’autentica icona del mondo Lgbt: ex atleta di grande spessore, nel 2015 si è dichiarato trans, registrando peraltro uno show di grande successo nel quale ha ripercorso la sua vita e la sua non semplice transizione, I am Cait. Jenner è stato uno dei nomi di punta del Decathlon negli Usa negli anni ’70, arrivando anche a vincere l’oro alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Prima della transizione avvenuta nel 2015 è stata sposato con Kris Jenner (mamma di Kim Kardashian) e la ex coppia ha due figlie, Kendall e Kylie. Caitlyn Jenner contro i trans ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag — Non è esagerato definireun’autentica icona del mondo: ex atleta di grande spessore, nel 2015 si è dichiarato, registrando peraltro uno show di grande successo nel quale ha ripercorso la sua vita e la sua non sempliceizione, I am Cait.è stato uno dei nomi di punta del DecathlonUsaanni ’70, arrivando anche a vincere l’oro alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Prima dellaizione avvenuta nel 2015 è stata sposato con Kris(mamma di Kim Kardashian) e la ex coppia ha due figlie, Kendall e Kylie.contro i...

