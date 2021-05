Tragedia a Roma, litiga con il coinquilino e lo uccide: morto 60enne (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima una violenta lite, forse degenerata dal consumo di alcol, poi l’aggressione finita in Tragedia. E’ successo ieri sera a Roma, in via dei Frassini, zona Centocelle, intorno alle 21. La lite e l’omicidio Urla e grida. Questi i “segnali” che hanno fatto intuire agli abitanti della zona che qualcosa stava succedendo, al punto da allertare immediatamente i Carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno trovato due connazionali romeni, entrambi operai di 60 anni, che condividevano la stessa stanza in quell’appartamento di via dei Frassini adibito ad affittacamere. Uno dei due uomini era privo di sensi, trasportato subito all’Ospedale San Giovanni in pericolo di vita. Ma purtroppo, il 60enne non ce l’ha fatta: è deceduto questa mattina alle 4 nel nosocomio, troppo gravi le ferite riportate. A scatenare quella furia omicida una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima una violenta lite, forse degenerata dal consumo di alcol, poi l’aggressione finita in. E’ successo ieri sera a, in via dei Frassini, zona Centocelle, intorno alle 21. La lite e l’omicidio Urla e grida. Questi i “segnali” che hanno fatto intuire agli abitanti della zona che qualcosa stava succedendo, al punto da allertare immediatamente i Carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno trovato due connazionali romeni, entrambi operai di 60 anni, che condividevano la stessa stanza in quell’appartamento di via dei Frassini adibito ad affittacamere. Uno dei due uomini era privo di sensi, trasportato subito all’Ospedale San Giovanni in pericolo di vita. Ma purtroppo, ilnon ce l’ha fatta: è deceduto questa mattina alle 4 nel nosocomio, troppo gravi le ferite riportate. A scatenare quella furia omicida una ...

