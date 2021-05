Tra innovazione e ingredienti Dop, il gelato diventa sostenibile (Di lunedì 3 maggio 2021) Celebrato anche da una “Giornata europea”, il gelato artigianale non conosce ostacoli e si apre alla sostenibilità, che attinge dalla dispensa delle Dop di ogni regione. E se la pandemia ha impedito in Italia e all’estero di sedersi in gelateria, non ha fermato la creatività dei maestri gelatieri. E nemmeno i consumi, spinti spesso dall’asporto che ha consentito ai clienti di ricevere direttamente a casa i loro gusti preferiti. E così accanto a gusti classici – come fiordilatte, stracciatella, nocciola e limone, ritenuti dai più le sentinelle del “buon gelato” – si affiancano gelati al confetto, al pane, al cantuccio e ad una serie di creme mantecate, aromatizzate con prodotti Dop: dalle Arance Pernambucco al Pistacchio di Bronte. Gelateria Riss Cocktail Bar & Lounge di Porto San Paolo in Sardegna Prima di addentrarci nel viaggio alla scoperta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Celebrato anche da una “Giornata europea”, ilartigianale non conosce ostacoli e si apre alla sostenibilità, che attinge dalla dispensa delle Dop di ogni regione. E se la pandemia ha impedito in Italia e all’estero di sedersi in gelateria, non ha fermato la creatività dei maestri gelatieri. E nemmeno i consumi, spinti spesso dall’asporto che ha consentito ai clienti di ricevere direttamente a casa i loro gusti preferiti. E così accanto a gusti classici – come fiordilatte, stracciatella, nocciola e limone, ritenuti dai più le sentinelle del “buon” – si affiancano gelati al confetto, al pane, al cantuccio e ad una serie di creme mantecate, aromatizzate con prodotti Dop: dalle Arance Pernambucco al Pistacchio di Bronte. Gelateria Riss Cocktail Bar & Lounge di Porto San Paolo in Sardegna Prima di addentrarci nel viaggio alla scoperta ...

