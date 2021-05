Torta allo yogurt dietetica | 3 ingredienti | pochissime calorie e tanta bontà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021) Chi l’ha detto che per preparare un dolce gustoso dobbiamo svuotare il reparto pasticceria del supermercato? Oggi impariamo a fare una particolarissima, morbida e buonissima con soli 3. Può essere un’idea per finire loche, magari, abbiamo acquistato e che sta per scadere.4 vasetti digreco bianco oppure a vaniglia 40 grammi di amido di mais, 3 uova, 1-2 cucchiai di stevia, o dolcificante liquido q.b. Un paio di precisazioni sugliLache andremo a fare, nonostante abbia così pochi, è davvero versatile. Possiamo usare dellobianco naturale e poi regolare la dolcezza aggiungendo dolcificante oppure scegliendolo già zuccherato non servirà aggiungere ...