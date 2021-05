Torino Parma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 3 maggio 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Parma si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Torino Parma 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Parma 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Allo stadio Grande, ilvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Grande”,si affrontano nelvalido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Parma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 20.45 #TorinoParma #SFT - ASR_Goalmania : RT @ASRomaFrancopho: Les 8 derniers match #SerieATim de la Roma ? 02/05 - Sampdoria/Roma 2-0 ? 25/04 - Cagliari/Roma - 3-2 ? 22/04 - Roma/… - AlexMCM : #TorinoParma chiude questo turno di #SerieA. Un #Parma praticamente con un piede e mezzo in Serie B e un Torino che… - ParmaLiveTweet : Torino-Parma significa Sanabria vs Pellè: sfida tra i bomber arrivati a gennaio - blab_live : #SerieA, #TorinoParma @TorinoFC_1906 @1913parmacalcio occasione granata in chiave salvezza. Probabili formazioni,… -