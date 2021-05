Torino-Parma, le probabili formazioni del match (Di lunedì 3 maggio 2021) La giornata di Serie A si chiude con lo scontro salvezza Torino-Parma. D’Aversa senza Dennis Man, granata orfani di Mandragora e Verdi Lo Stadio Olimpico vale il futuro di Torino-Parma: i granata sono in piena lotta salvezza, agli emiliani serve un miracolo. Nicola nelle ultime giornate (ad eccezione del match contro il Napoli), ha trovato la quadra, grazie alla vittoria esterna contro l’Udinese e alla grande prova contro la Roma. Il Parma, nonostante dei miglioramenti, non ha cambiato pelle e viene da quattro sconfitte consecutive. Sono ben 14 i gol subiti in queste ultime quattro partite. QUI Torino – Nicola deve fare a meno di Mandragora e Verdi, la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Baselli, con Rincon e Lukic mezze ali. Qualche dubbio sull’esterno ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) La giornata di Serie A si chiude con lo scontro salvezza. D’Aversa senza Dennis Man, granata orfani di Mandragora e Verdi Lo Stadio Olimpico vale il futuro di: i granata sono in piena lotta salvezza, agli emiliani serve un miracolo. Nicola nelle ultime giornate (ad eccezione delcontro il Napoli), ha trovato la quadra, grazie alla vittoria esterna contro l’Udinese e alla grande prova contro la Roma. Il, nonostante dei miglioramenti, non ha cambiato pelle e viene da quattro sconfitte consecutive. Sono ben 14 i gol subiti in queste ultime quattro partite. QUI– Nicola deve fare a meno di Mandragora e Verdi, la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Baselli, con Rincon e Lukic mezze ali. Qualche dubbio sull’esterno ...

