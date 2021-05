Torino Parma | la Maratona ricorda i caduti di Superga – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lail Grande: il tributo dei tifosi granata allo Stadio Olimpico prima della gara contro ilLa Curvanon sarà gremita come di solito, prima delle note restrizioni per il COVID: domani è un giorno molto particolare in casa Toro dato che ricade l’anniversario della scomparsa deidi. I tifosi granata hanno però comunqueto il Grandecon due striscioni: «Quando indossate la maglia del Toro pensate sempre a loro» e «4-5-1949 4-5-2021 onore agli Invincibili». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio News 24 (@calcionews24) L'articolo proviene da Calcio News 24.