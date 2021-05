Torino-Parma 1-0, Vojvoda decisivo: gialloblù in Serie B | La classifica (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino batte il Parma e si allontana dalla zona retrocessione: ai granata basta una rete di Vojvoda nella ripresa per portare a casa tre punti pesantissimi nella 34a giornata… L'articolo Torino-Parma 1-0, Vojvoda decisivo: gialloblù in Serie B La classifica è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilbatte ile si allontana dalla zona retrocessione: ai granata basta una rete dinella ripresa per portare a casa tre punti pesantissimi nella 34a giornata… L'articolo1-0,inB Laè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Parma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 20.45 #TorinoParma #SFT - sscalcionapoli1 : Il Torino rialza la testa e manda il Parma in B: i granata vincono 1-0 #SerieATIM #TorinoParma - repubblica : Torino-Parma 1-0: Vojvoda avvicina i granata alla salvezza e spedisce i ducali in B - cancherbagai : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A 34^ GIORNATA: TORINO-PARMA 1-0 Emiliani aritmeticamente in Serie B ? - pingioriroberto : RT @SkySport: TORINO-PARMA 1-0 Risultato finale ? ? #Vojvoda (63') ? ? -