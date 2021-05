Torino-Parma 1-0: Vojvoda condanna gli emiliani alla Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella serata di Torino c’è chi sorride e chi piange. I padroni di casa infatti, con i tre punti ottenuti stasera si portano a casa mezza salvezza, guadagnando tre lunghezze sul Benevento. Il Parma invece perdendo è anche matematicamente retrocesso, con i 12 punti di distanza dal Cagliari 17° che certificano il ritorno in Serie B per i ducali. Il risultato finale della sfida, Torino-Parma 1-0, premia la determinazione dei granata che ora possono sorridere. QUALI SONO STATE LE MIGLIORI OCCASIONI DELLA PARTITA? Sfida equilibrata durante i primi 45 minuti di gara, con il Parma che parte bene e poi finisce col difendersi quasi a pieno organico contro un Torino volenteroso ma troppo spesso frettoloso e impreciso. La prima buona occasione per il Toro arriva al 14° con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella serata dic’è chi sorride e chi piange. I padroni di casa infatti, con i tre punti ottenuti stasera si portano a casa mezza salvezza, guadagnando tre lunghezze sul Benevento. Ilinvece perdendo è anche matematicamente retrocesso, con i 12 punti di distanza dal Cagliari 17° che certificano il ritorno inB per i ducali. Il risultato finale della sfida,1-0, premia la determinazione dei granata che ora possono sorridere. QUALI SONO STATE LE MIGLIORI OCCASIONI DELLA PARTITA? Sfida equilibrata durante i primi 45 minuti di gara, con ilche parte bene e poi finisce col difendersi quasi a pieno organico contro unvolenteroso ma troppo spesso frettoloso e impreciso. La prima buona occasione per il Toro arriva al 14° con ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Parma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 20.45 #TorinoParma #SFT - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 34^ GIORNATA: TORINO-PARMA 1-0 Emiliani aritmeticamente in Serie B ? - fattoquotidiano : Il Parma retrocede in Serie B: fatale il k.o. per 1-0 a Torino, che ora vede la salvezza - danypelle1978 : RT @Toro_News: ?? | FULL TIME Vittoria fondamentale, firmata Vojvoda: è il primo gol in Serie A per il kosovaro! #TorinoParma #SerieATIM… - TV7Benevento : Calcio: il Torino batte 1-0 il Parma con un gol di Vojvoda e lo condanna alla Serie B (2)... -