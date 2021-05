Torino Parma 1-0 LIVE: palo di Belotti (Di lunedì 3 maggio 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Parma si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Parma 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per il Parma – Pezzella scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross pericoloso che la difesa del Toro spazza in qualche modo 7? Attacca il Toro – Cross di Vojvoda dalla destra e Laurini anticipa Belotti pronto a colpire. 12? Tiro di Belotti – Lukic recupera palla e arrivato al limite la consegna a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per il– Pezzella scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross pericoloso che la difesa del Toro spazza in qualche modo 7? Attacca il Toro – Cross di Vojvoda dalla destra e Laurini anticipapronto a colpire. 12? Tiro di– Lukic recupera palla e arrivato al limite la consegna a ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Parma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 20.45 #TorinoParma #SFT - ChisseneVale : Sono 40 minuti che cerco qualcosa da guardare e niente avanti e indietro serie film docuserie troppo serio troppo a… - EnzoColetta : RT @Nino_TheBest: E quindi, in sostanza... Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino..… - sportface2016 : VIDEO - #TorinoParma Il gol di #Vojvoda che porta i granata in vantaggio, grande assist di #Ansaldi - Bertolca10 : Torino avanti con il gol di Vojvoda (assist di Ansaldi). In queste condizioni, il Parma è fuori dalla Serie A con 1… -